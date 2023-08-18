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Два вертолета и около 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 18 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 256 510 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два вертолета и 24 артсистемы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 256 510 (+460) человек ликвидировано;
  • танков - 4332 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 8410 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 5193 (+24) ед;
  • РСЗО - 714 ед;
  • средства ПВО - 486 ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 316 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4276 (+4) ед;
  • крылатые ракеты - 1406 ед;
  • корабли/катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7658 (+17) ед;
  • специальная техника - 783 (+10) ед.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские бойцы продолжают вести наступательные действия вдоль всей линии фронта.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Силы обороны Украины ведут контрнаступательные действия на Бердянском направлении. ВСУ также закрепились на позициях к югу от Бахмута.

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