Два вертолета и около 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 18 августа, составили 460 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 256 510 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два вертолета и 24 артсистемы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По последним данным Генштаба, украинские бойцы продолжают вести наступательные действия вдоль всей линии фронта.
Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Силы обороны Украины ведут контрнаступательные действия на Бердянском направлении. ВСУ также закрепились на позициях к югу от Бахмута.
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