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ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

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П'ятниця 18 серпня 2023 04:34
ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW Фото: українські військові (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили ведуть контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. ЗСУ також закріпились на позиціях на південь від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській області

На лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна росіяни ведуть спроби наступу. За даними Генштабу України, російські війська провели невдалі наступальні операції в районі Синьківки та Білогорівки.

Українські війська вели наступальні дії під Куп’янськом та на лінії Сватове-Кремінна, однак не мали успіху.

ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Донецька область

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та вийшли на південний фланг Бахмута. ЗСУ досягли незначних успіхів у південній частині Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та продовжили наступальні дії на південь від Бахмута, закріпившись на нових позиціях.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута) та Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки), Красногорівки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Південний напрямок

17 серпня ЗСУ проводили контрнаступ в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просувалися. У Генштабі України заявили, що українські війська продовжували наступ на Бердянському напрямку.

Російські війська вели безуспішні атаки поблизу Урожайного.

Українським бійцям вдалось просунутись вперед на південний захід від Новопокровки. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

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Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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