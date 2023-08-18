ЗСУ зайняли південний фланг Бахмута та контрнаступають на Бердянському напрямку: карти боїв ISW

Збройні сили ведуть контрнаступальні дії на Бердянському напрямку. ЗСУ також закріпились на позиціях на південь від Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській області

На лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна росіяни ведуть спроби наступу. За даними Генштабу України, російські війська провели невдалі наступальні операції в районі Синьківки та Білогорівки.

Українські війська вели наступальні дії під Куп’янськом та на лінії Сватове-Кремінна, однак не мали успіху.

Донецька область

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та вийшли на південний фланг Бахмута. ЗСУ досягли незначних успіхів у південній частині Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та продовжили наступальні дії на південь від Бахмута, закріпившись на нових позиціях.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки (7 км на північний захід від Бахмута) та Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Кераміка (14 км на північний захід від Авдіївки), Красногорівки та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Південний напрямок

17 серпня ЗСУ проводили контрнаступ в районі кордону Донецько-Запорізької області, але не просувалися. У Генштабі України заявили, що українські війська продовжували наступ на Бердянському напрямку.

Російські війська вели безуспішні атаки поблизу Урожайного.

Українським бійцям вдалось просунутись вперед на південний захід від Новопокровки. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.