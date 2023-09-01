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Два вертольоти та літак РФ не змогли збити дрон розвідників. ГУР показало відео гонитви

Фото: два вертольоти та літак РФ не змогли збити дрон українських розвідників (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Український дрон вийшов неушкодженим після того, як за ним досить тривалий час ганялися два бойових російських вертольоти та літак. Вони так і не змогли його знищити, він цілим повернувся на базу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео, яке опубліковано Головне управління розвідки України.

Так, український БПЛА, який летів в районі мису Тарханкут, переслідували одразу два бойових гелікоптери та один літак.

"Попри безперервний вогонь наш безпілотник вийшов неушкодженим з "поля бою" та успішно повернувся на базу", - розповіли розвідники.

Оператор дрону не зміг не прокоментувати невдачу російських окупантів, які так і не змогли впіймати розвідувальний БПЛА.

"Криворукі якійсь", - тільки і зміг сказати він з приводу феєричного фіаско росіян. 

Зазначимо, що останнім часом російські окупанти вихваляються своїми успіхами, вигадуючи виключно фейкові історії, насправді ж на полі бою їх постійно переслідують невдачі. Так, буквально нещодавно російські пропагандисти "зварили" черговий фейк про нібито знищення з літака українського катера в Чорному морі. Бійці Сил спеціальних операцій не втримались та влучно висміяли його.

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