В ССО висміяли черговий фейк росіян
У Силах спеціальних операцій України (ССО) висміяли заяву Міноборони РФ про нібито знищення з літака українського катера в Чорному морі. Це виявився черговий фейк окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.
"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам – не поважати себе (це м’яко кажучи)", - йдеться в повідомленні.
Бійці ССО зазначили, що якщо б вони писали у стилі російського Міноборони, то, скоріш за все вигадали б історію про те, як "12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя", а противник здійснив контратаку бойовими бумерангами, тому ЗСУ "були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії".
Суть фейку
Сьогодні Міноборони РФ заявило про те, що російський екіпаж літака Су-30 морської авіації нібито знищив швидкохідний військовий катер ЗСУ з екіпажем. Відбулось це нібито на схід від острова Зміїний в акваторії Чорного моря.
Зазначимо, що днем раніше в українській розвідці розповідали про те, що Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Там окреслили п'ять головних фейків російської пропаганди на найближчий час.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.