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В ССО висміяли черговий фейк росіян

Україна, Середа 30 серпня 2023 13:53
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В ССО висміяли черговий фейк росіян Фото: в ССО висміяли черговий фейк росіян (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Силах спеціальних операцій України (ССО) висміяли заяву Міноборони РФ про нібито знищення з літака українського катера в Чорному морі. Це виявився черговий фейк окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам’ятайте: вірити росіянам – не поважати себе (це м’яко кажучи)", - йдеться в повідомленні.

Бійці ССО зазначили, що якщо б вони писали у стилі російського Міноборони, то, скоріш за все вигадали б історію про те, як "12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя", а противник здійснив контратаку бойовими бумерангами, тому ЗСУ "були змушені запросити підтримку "Зірки смерті" та флоту галактичної імперії".

Суть фейку

Сьогодні Міноборони РФ заявило про те, що російський екіпаж літака Су-30 морської авіації нібито знищив швидкохідний військовий катер ЗСУ з екіпажем. Відбулось це нібито на схід від острова Зміїний в акваторії Чорного моря.

Зазначимо, що днем раніше в українській розвідці розповідали про те, що Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Там окреслили п'ять головних фейків російської пропаганди на найближчий час.

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