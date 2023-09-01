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Два вертолета и самолет РФ не смогли сбить дрон разведчиков. ГУР показало видео погони

Фото: два вертолета и самолет РФ не смогли сбить дрон украинских разведчиков (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский дрон получился невредимым после того, как за ним довольно долго гонялись два боевых российских вертолета и самолет. Они так и не смогли его уничтожить, он целым вернулся на базу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Главным управлением разведки Украины.

Так, украинский БПЛА, летевший в районе мыса Тарханкут, преследовали сразу два боевых вертолета и один самолет.

"Несмотря на непрерывный огонь, наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу", - рассказали разведчики.

Оператор дрона не смог не прокомментировать неудачу российских оккупантов, которые так и не смогли поймать разведывательный БПЛА.

"Криворукие какие-то", - только и смог сказать он по поводу феерического фиаско россиян.

Отметим, что в последнее время российские оккупанты хвастаются своими успехами, придумывая исключительно фейковые истории, в реальности же на поле боя их постоянно преследуют неудачи. Так, буквально недавно российские пропагандисты "состряпали" очередной фейк о якобы уничтожении с самолета украинского катера в Черном море. Бойцы Сил специальных операций не удержались и метко высмеяли его.

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