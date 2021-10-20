Два ведомства США ведут расследования по миллиардеру из окружения Путина

Расследования в США в отношение российского бизнесмена Олега Дерипаски ведутся двумя американскими ведомствами. Дела против миллиардера открыли несколько лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По ее сведениям, Дерипаска является объектом расследований отделения федеральной прокуратуры в Нью-Йорке и ФБР.

При этом не уточняется, с чем именно связана деятельность правоохранителей.

Издание подчеркивает, что у него нет подтверждения, что прошедшие во вторник в Нью-Йорке и Вашингтоне обыски связаны именно с этими расследованиями.