UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Два ведомства США ведут расследования по миллиардеру из окружения Путина

Автор: Артур Родивилов

Расследования в США в отношение российского бизнесмена Олега Дерипаски ведутся двумя американскими ведомствами. Дела против миллиардера открыли несколько лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По ее сведениям, Дерипаска является объектом расследований отделения федеральной прокуратуры в Нью-Йорке и ФБР.

При этом не уточняется, с чем именно связана деятельность правоохранителей.

Издание подчеркивает, что у него нет подтверждения, что прошедшие во вторник в Нью-Йорке и Вашингтоне обыски связаны именно с этими расследованиями.

Напомним, вечером 19 октября Федеральное бюро расследований (ФБР) США пришло с обысками в дом Дерипаски в Вашингтоне.

В июне Украина ввела санкции против Дерипаски. Ограничения включают блокировку активов, прекращение торговых операций и предотвращение вывода капиталов.

В 2019 году вышло журналистское расследование о том, что компания Дерипаски добывает в Украине сырье, которое вывозит в Россию для оборонной промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиФБР