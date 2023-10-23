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Буде обстріл? Гуменюк пояснила, що може означати виведення фрегатів РФ у море

Україна, Понеділок 23 жовтня 2023 14:16
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Буде обстріл? Гуменюк пояснила, що може означати виведення фрегатів РФ у море Фото: що може означати виведення фрегатів РФ у Чорне море (скриншот із відео)
Автор: Наталія Гурковська

Для виведення в Чорне море фрегатів РФ з ракетами типу "Калібр" може бути кілька підстав. Як звичайне брязкання зброєю, яке полюбляють у Кремлі, так і справжня загроза у зв'язку з їх реальним пуском та обстрілом України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"За нашим офіційним зведенням, зафіксовано виведення двох фрегатів ракетоносіїв. Це 16 ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угрупування зараз до 8 одиниць", - розповіла воеа

За словами Гуменюк, одна з них - в Азовському морі, сім продовжують чергування і патрулювання в Чорному морі, але в тому самому умовно "безпековому" для себе районі, в якому вони тримаються останні декілька місяців.

Два варіанти

Бряцання зброєю

Як зазначила спікер, те, що окупанти вивели на чергування надводні ракетоносії може бути бряцанням зброєю.

"Оскільки ворог намагається всіма силами тиснути на цивільне судноплавство і загрожувати на всіх напрямках", - каже Гуменюк.

Реальна загроза

З іншого боку, за її даними, це може бути і дійсним підвищенням ракетної небезпеки.

"Оскільки довгий час не було ракетних ударів із застосуванням ракет морського базування і може бути використана така зброя", - припустила спікер.

Ситуація у морі

У Чорному морі зафіксовано два російські фрегати-ракетаносія, які противник вивів 23 жовтня на бойове чергування.

Зазначимо, що російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму. Пізніше стало відомо, що РФ перекинула 14 кораблів до Новоросійська після "бавовни" по штабу. Крім того, російські окупанти практично не використовують Севастопольські бухти для своїх кораблів. Водночас, вони залишаються від них залежними.

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