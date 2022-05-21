Два условия. Эрдоган назвал "цену" вступления в НАТО для Швеции

Турция призвала Швецию пересмотреть свое отношение к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия для того, чтобы стать частью НАТО.

Как передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства заявил, что Швеция "должна пересмотреть свои опасения по отношению к террористическим организациям и снять эмбарго на экспорт оружия в Турцию, введенное после ее вторжения в Сирию в 2019 году". Стоит заметить, что Турция обвиняет Швецию и Финляндию в том, что они укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота в 2016 году.