ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Несмотря на опасения Турции. В НАТО уверены насчет быстрого вступления Швеции и Финляндии

Новина українською →
Копенгаген, Четверг 19 мая 2022 19:09
Несмотря на опасения Турции. В НАТО уверены насчет быстрого вступления Швеции и Финляндии Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что Альянс сможет быстро предоставить позитивное решение касательно Швеции и Финляндии. Он считает, что Турция не сможет заблокировать процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая во время визита в Копенгагене, Столтенберг заявил, что процес обсуждение и формирование единой позиции среди членов Альянса - это нормально. При этом он отметил, что переговоры с Турцией продолжаются.

Кроме того, мнение генсека НАТО поддержал и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он заявил, что есть способ развеять опасения Турции.

Напомним, ранее в Турции заявили, что выступают против принятия Швеции и Финляндии в НАТО.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство из-за того, что позицию Анкары якобы игнорируют.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Финляндия НАТО Йенс Столтенберг
NEWS
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
Есть выбор. Данилов рассказал, что ждет людей на Донбассе после освобождения
DAILY
Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго на паузе. Почему Европа все еще покупает у России нефть и газ