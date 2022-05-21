Дві умови. Ердоган назвав "ціну" вступу до НАТО для Швеції

Туреччина закликала Швецію переглянути своє ставлення до терористичних організацій та зняти ембарго на експорт зброї для того, щоб стати частиною НАТО.

Як передає РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Голова турецької держави заявив, що Швеція "має переглянути свої побоювання щодо терористичних організацій та зняти ембарго на експорт зброї до Туреччини, введеної після її вторгнення до Сирії у 2019 році". Варто зауважити, що Туреччина звинувачує Швецію та Фінляндію у тому, що вони приховують людей, пов'язаних із бойовиками Робочої партії Курдистану (РПК) та послідовниками Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара вважає організатором спроби державного перевороту у 2016 році.