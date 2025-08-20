Два українці виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі: хто пройде у фінал

Олег Дорощук та Дмитро Нікітін потрапили до заявки на етап Діамантової ліги у Брюсселі, який відбудеться 22 серпня. На ньому визначатиметься остаточний склад фіналістів сезону-2025 у чоловічих стрибках у висоту.
Про українців на змагання повідомляє РБК-Україна.
До складу учасників потрапили 10 легкоатлетів, серед яких два українці - Дорощук та Нікітін.
Для Дорощука це вже третя участь у сезоні Діамантової ліги: на етапі у Сілезії він виборов бронзу з результатом 2.28 м, а раніше фінішував другим у Римі.
Нікітін дебютує на Діамантовій лізі і вперше змагатиметься на такому високому рівні.
Серед суперників українців - олімпійський чемпіон Геміш Керр, дворазовий чемпіон NCCA Ромейн Бекфорд, срібний призер Олімпіади Шелбі Мак’юен та срібний медаліст командного чемпіонату Європи Марко Фассінотті.
Наразі Олег Дорощук займає шосте місце у рейтингу сезону з 13 балами.
Чотири стрибуни вже забезпечили собі прохід у топ-6: Геміш Керр, Джувон Гаррісон, Ромейн Бекфорд та Шелбі Мак’юен.
Дорощук має перевагу над сьомим у рейтингу Яном Штефелою на два очки, однак чех не увійшов до заявки на Брюссель.
Восьме місце з десятьма балами посідає італієць Марко Фассінотті.
Українець кваліфікується до фіналу у разі фінішу на 5 місці. Якщо Дорощук завершить етап нижче, він все ще зможе потрапити у фінал, за умови, що не втратить три позиції на користь Марко Фассінотті.
Бали нараховуються з першого по восьме місце: переможець отримує 8 балів, кожне наступне місце має на один бал менше.
Пряму трансляцію етапів можна дивитися на платформах "Суспільне Спорт", який є ексклюзивним транслятором Діамантової ліги в Україні.
Змагання у чоловічих стрибках у висоту відбудуться у Брюсселі 22 серпня о 21:02 за київським часом.
