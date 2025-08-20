Два українці виступлять на етапі Діамантової ліги у Брюсселі: хто пройде у фінал

Українці у стартовому списку

До складу учасників потрапили 10 легкоатлетів, серед яких два українці - Дорощук та Нікітін.

Для Дорощука це вже третя участь у сезоні Діамантової ліги: на етапі у Сілезії він виборов бронзу з результатом 2.28 м, а раніше фінішував другим у Римі.

Нікітін дебютує на Діамантовій лізі і вперше змагатиметься на такому високому рівні.

Серед суперників українців - олімпійський чемпіон Геміш Керр, дворазовий чемпіон NCCA Ромейн Бекфорд, срібний призер Олімпіади Шелбі Мак’юен та срібний медаліст командного чемпіонату Європи Марко Фассінотті.

Шанси Дорощука на фінал

Наразі Олег Дорощук займає шосте місце у рейтингу сезону з 13 балами.

Чотири стрибуни вже забезпечили собі прохід у топ-6: Геміш Керр, Джувон Гаррісон, Ромейн Бекфорд та Шелбі Мак’юен.

Дорощук має перевагу над сьомим у рейтингу Яном Штефелою на два очки, однак чех не увійшов до заявки на Брюссель.

Восьме місце з десятьма балами посідає італієць Марко Фассінотті.

Українець кваліфікується до фіналу у разі фінішу на 5 місці. Якщо Дорощук завершить етап нижче, він все ще зможе потрапити у фінал, за умови, що не втратить три позиції на користь Марко Фассінотті.

Рейтинг найкращих стрибунів сезону Діамантової ліги:

Геміш Керр (Нова Зеландія) - 29 очок Джувон Гаррісон (США) - 23 Ромейн Бекфорд (Ямайка) - 22 Шелбі Мак’юен (США) - 17 Ву Санхьок (Республіка Корея) - 16 Олег Дорощук (Україна) - 13 Ян Штефела (Чехія) - 11 Марко Фассінотті (Італія) - 10

Бали нараховуються з першого по восьме місце: переможець отримує 8 балів, кожне наступне місце має на один бал менше.

Трансляція в Україні

Пряму трансляцію етапів можна дивитися на платформах "Суспільне Спорт", який є ексклюзивним транслятором Діамантової ліги в Україні.

Змагання у чоловічих стрибках у висоту відбудуться у Брюсселі 22 серпня о 21:02 за київським часом.