Два українських пілота прибули в США для навчання на симуляторі F-16 - NBC

Оцінка навичок українських пілотів проводиться на симуляторах на військовій базі у Тусоні, штат Аризона, і може бути продовжена залученням інших українських пілотів. Повідомляється, що американська влада затвердили перевезення ще 10 українських пілотів до США для проходження подібної оцінки вже цього місяця.

Це перше таке відрядження українських пілотів до США для проходження оцінки їхніх навичок американськими військовими тренерами. Зазначається, що головною метою є покращення навичок пілотів та визначення терміну необхідного тренування.

"Програма має на меті оцінку їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще радити їм, як використовувати надані їм можливості", - заявив посадовець адміністрації США.

У той же час, два представники адміністрації наголосили, що це не тренувальна програма, і українські пілоти не будуть керувати жодними літаками під час перебування в США. Пілоти будуть користуватися симулятором, що може імітувати польоти різних типів літаків.

При цьому акцентується, що ніяких планів по передачі F-16 Україні поки що немає.