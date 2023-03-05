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Два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторе F-16 - NBC

Фото: украинские пилоты прибыли в США для обучения на симуляторе F-16 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Два украинских пилота находятся в США для прохождения оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Оценка навыков украинских пилотов проводится на симуляторах на военной базе в Тусоне, штат Аризона, и может быть продолжена привлечением других украинских пилотов. Сообщается, что американские власти утвердили перевозку еще 10 украинских пилотов в США для прохождения подобной оценки уже в этом месяце.

Это первая такая командировка украинских пилотов в США для прохождения оценки их навыков американскими военными тренерами. Отмечается, что главной целью является улучшение навыков пилотов и определение срока требуемой тренировки.

"Программа имеет целью оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше советовать им, как использовать предоставленные им возможности", - заявил чиновник администрации США.

В то же время два представителя администрации подчеркнули, что это не тренировочная программа, и украинские пилоты не будут управлять никакими самолетами во время пребывания в США. Пилоты будут пользоваться симулятором, что может имитировать полеты разных типов самолетов.

При этом акцентируется, что никаких планов по передаче F-16 Украине пока нет.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пока не начинают обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16, поскольку решение о таких поставках принято не было.

Напомним, ранее заместитель председателя Госдепа Виктория Нуланд заявляла, что США обсуждают возможную передачу Украине истребителей 4-го и 5-го поколений.

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