Два украинских футболиста променяли Чемпионшип на молодежку "Динамо". О ком идет речь

Футболисты молодежной команды киевского "Динамо" - защитник Тарас Михавко и нападающий Владислав Герич - могли в летнее трансферное окно стать игроками выступающих в Чемпионшипе английских клубов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua .

Почему украинские футболисты не уехали в Чемпионшип

Как известно, 18-летний Михавко и 17-летний Герич в прошлом сезоне защищали клубные цвета ФК "Львов" U-19.

Летом Тарас хотел видеть в своем составе "Сандерленд". Представители "черных котов" уже даже якобы купили билет для украинского таланта и были готовы подписать его для молодежной команды без просмотра.

Михавко мог стать третьим украинцем в составе команды, борющейся за попадание в АПЛ - там уже играют Назарий Русин и Тимур Тутеров.

Тарас Михавко (фото: upl.ua)

А вот центрального нападающего Герича в составе своей молодежной команды хотел видеть лидер чемпионата Футбольной лиги Англии - "Престон".

Владислав, кстати, после военного вторжения России в Украину отправился в Германию, где непродолжительное время выступал на любительском уровне. Поэтому можно сказать, что у него есть опыт выступлений в Европе.

Владислав Герич (фото: upl.ua)

Как бы то ни было, летом юные футболисты "Львова" выбрали для продолжения карьеры киевское "Динамо".

Сейчас они стабильно играют за юношескую команду, а в последнем матче сине-белых против "Ворсклы" Михавко числился в заявке первой команды.

Transfermarkt оценивает стоимость Тараса в 50 тысяч евро.