Два украинских футболиста променяли Чемпионшип на молодежку "Динамо". О ком идет речь
Футболисты молодежной команды киевского "Динамо" - защитник Тарас Михавко и нападающий Владислав Герич - могли в летнее трансферное окно стать игроками выступающих в Чемпионшипе английских клубов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.
Почему украинские футболисты не уехали в Чемпионшип
Как известно, 18-летний Михавко и 17-летний Герич в прошлом сезоне защищали клубные цвета ФК "Львов" U-19.
Летом Тарас хотел видеть в своем составе "Сандерленд". Представители "черных котов" уже даже якобы купили билет для украинского таланта и были готовы подписать его для молодежной команды без просмотра.
Михавко мог стать третьим украинцем в составе команды, борющейся за попадание в АПЛ - там уже играют Назарий Русин и Тимур Тутеров.
Тарас Михавко (фото: upl.ua)
А вот центрального нападающего Герича в составе своей молодежной команды хотел видеть лидер чемпионата Футбольной лиги Англии - "Престон".
Владислав, кстати, после военного вторжения России в Украину отправился в Германию, где непродолжительное время выступал на любительском уровне. Поэтому можно сказать, что у него есть опыт выступлений в Европе.
Владислав Герич (фото: upl.ua)
Как бы то ни было, летом юные футболисты "Львова" выбрали для продолжения карьеры киевское "Динамо".
Сейчас они стабильно играют за юношескую команду, а в последнем матче сине-белых против "Ворсклы" Михавко числился в заявке первой команды.
Transfermarkt оценивает стоимость Тараса в 50 тысяч евро.
К слову, недавно "Динамо" окончательно отпустило провального легионера на 5 миллионов.
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