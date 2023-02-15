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За два тижні українці обміняли понад 5 млн ламп розжарювання

Фото: українці обміняли понад 5 млн ламп з 30 січня (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Протягом двох тижнів програмою уряду України та ЄС щодо обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи скористалося близько 1 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кабміну України.

Таким чином, із 30 січня українці обміняли близько 5 млн ламп. У той же час вже 2,2 млн енергозберігаючих лампочок споживачі замовили через програму "Дія".

Наголошується, що мета уряду – реалізувати програму заміни 50 млн ламп розжарювання на нові енергозберігаючі лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням.

Кампанія передбачає охопити близько 10 млн. українців, кожен з яких може обміняти по п'ять LED-ламп. Наразі Кабмін продовжує пошук донорів, які б забезпечили фінансування закупівлі ще 10 мільйонів ламп.

За оцінками фахівців, перехід на світлодіодні лампи допоможе споживати на 7-10% менше електрики у моменти пікового навантаження.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (56%) планують скористатися можливістю безкоштовно замінити лампи розжарювання на економічніші LED-лампи. У той же час, 4,5% не замінили б навіть безкоштовно, 7% не визначилися.

Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проекту із заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії електроенергії.

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