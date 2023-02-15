За два тижні українці обміняли понад 5 млн ламп розжарювання

Таким чином, із 30 січня українці обміняли близько 5 млн ламп. У той же час вже 2,2 млн енергозберігаючих лампочок споживачі замовили через програму "Дія".

Наголошується, що мета уряду – реалізувати програму заміни 50 млн ламп розжарювання на нові енергозберігаючі лампи, які мають суттєво скоротити споживання електроенергії населенням.

Кампанія передбачає охопити близько 10 млн. українців, кожен з яких може обміняти по п'ять LED-ламп. Наразі Кабмін продовжує пошук донорів, які б забезпечили фінансування закупівлі ще 10 мільйонів ламп.

За оцінками фахівців, перехід на світлодіодні лампи допоможе споживати на 7-10% менше електрики у моменти пікового навантаження.