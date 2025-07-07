Два титули за раз: український тенісист приголомшив усіх на турнірі в Туреччині

Два фінали українця

У фіналі одиночного турніру 28-річний вітчизняний тенісист у напруженому трисетовому матчі здолав третю ракетку посіву Арду Азкару з Туреччини – 5:7, 6:4, 7:6 (11:9).

У вирішальному сеті Урсу відігрався з рахунку 1:3 на тай-брейку, потім не реалізував два матчпойнти, але зумів дотиснути суперника.

Паралельно він виступав у парному розряді разом із ще одним українцем – 20-річним Андрієм Поріцьким. Дует пробився до фіналу, де у вольовому стилі здолав тандем "нейтрального" Семена Панкіна та німця Нікласа Шнеля – 2:6, 7:5, 10:6.

Таким чином, Урсу вперше у кар'єрі виграв два титули на одному турнірі. Раніше він вже двічі грав у фіналах обох розрядів, але програвав вирішальні матчі.

Хто такий Вадим Урсу

28-річний тенісист з Києва. Розпочав професійну кар'єру у 2013 році, найкращий результат на турнірах ATP "Челленджер" – чвертьфінал змагань у Порту у серпні 2024 року.

На турнірах рівня ITF здобув 7-й титул в одиночному розряді та 3-й – у парі.

Найвищий рейтинг ATP – №299 (вересень 2024 року), тоді ж недовго був першою ракеткою України.

Зараз у світовому списку значиться під 450-м номером, а в національній класифікації – п'ятий.