Два тай-брейки за сутки: Україна драматично поступилась Бразилії у волейбольній Лізі націй

Ліга націй, 3-й тур

Україна – Бразилія – 2:3 (25:19, 25:14, 22:25, 23:25, 10:15)

Менше суток на відпочинок

Збірна України підійшла до поєдинку в статусі одного з лідерів. У двох перших матчах "синьо-жовті" здолали збірні США (3:0) та Куби (3:2).

І лише через 14 годин після важкої перемоги над кубинцями підопічні Рауля Лосано вийшли на чергове протистояння – цього разу з господарями змагань.

Бразильці у свою чергу мали більше часу на відпочинок. Перед зустріччю з Україною вони перемогли Іран (3:0) та поступились Кубі (2:3).

Раніше команди зустрічалися лише в межах відбору до Олімпіади-2024. Тоді бразильці здобули перемогу на тай-брейку – 3:2.

Як пройшла гра

Поєдинок проходив у бразильському Ріо-де-Жанейро. У першому сеті Україна відірвалась на 5 очок (8:3), потім декілька разів дозволяла суперникам наблизитись до себе на відстань 2-х балів, але впевнено тримала руку на пульсі. Під завісу партії "синьо-жовті" знову організували відрив – тепер вже на 6 очок (21:15, 22:16, 23:17) і зрештою впевнено довели відрізок до перемоги – 25:19.

Друга партія склалася ще легше. Після розміну на старті, наші волейболісти у середині сету досягли переваги "плюс 10" (17:7, 21:11), а закрили другий період з різницею в 11 очок – 25:14.

І коли здавалось, що й третій сет піде по накатаній, почались проблеми. Бразильці як захопили лідерство з першого розіграшу, так і не відпускали його. Нашим, максимум що вдавалось – наздоганяти суперників. В середині партії господарі майданчику відірвались на п'ять пунктів (16:11, 17:12) та зрештою довели партію до свого успіху.

У волейболі існую повір'я: хто виграє 3-тю партію, той забирає й матч. На жаль, для "синьо-жовтих", у звітній грі це спрацювало. Напружений четвертий сет бразильці завершили на свою користь (25:23) та перевели протистояння в тай-брейк.

Грати два п'ятисетових поєдинки за короткий час – дуже важко. Тому й не дивно, що українцям банально не вистачило сил протистояти не лише більш свіжим опонентам, а й переповненій 12-тисячній арені. Як результат - програш у вирішальній парті та перша поразка в турнірі.

Коли наступний поєдинок

За поразку на тай-брейку Україна заробила одне очко. Таким чином, після трьох матчів наша збірна має у доробку 6 балів.

Наступний матч українці проведуть проти Ірану в неділю, 15 червня, о 19:30 за київським часом.

Трансляцію матчів Ліги націй забезпечує "Суспільне Спорт" – на власних платформах та місцевих каналах "Суспільного".