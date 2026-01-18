ua en ru
Два скоростных поезда сошли с рельсов на юге Испании: есть погибшие

Испания, Воскресенье 18 января 2026 23:36
Два скоростных поезда сошли с рельсов на юге Испании: есть погибшие Иллюстративное фото: машины скорой помощи в Испании (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На юге Испании в воскресенье, 18 января, произошла масштабная железнодорожная авария: с рельсов сошли два скоростных поезда. Сейчас известно о пяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Катастрофа случилась вблизи населенного пункта Адамуз, недалеко от Кордовы.

Сообщается, что скоростной поезд Iryo №6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в соседнюю железнодорожную линию. Поезд, который двигался по маршруту Мадрид - Уэльва по параллельной колее, также сошел с рельсов.

Авария произошла примерно через десять минут после отправления поезда Iryo из Малаги в 18:40 по местному времени.

Iryo является частным железнодорожным перевозчиком с итальянским управлением. Пока что компания не предоставила официальных комментариев относительно происшествия.

Власти региона сообщили, что движение поездов полностью прекращено, на место происшествия направляются экстренные службы, в том числе по меньшей мере девять карет скорой помощи и другие спасательные подразделения.

Другие масштабные катастрофы поездов

Как сообщало РБК-Украина, в конце декабря в Мексике поезд Interoceanic, который перевозил 250 человек, сошел с рельсов в южном штате Оахака. По меньшей мере 13 человек погибли, до сотни пострадали в результате трагедии.

В поезде, который сошел с рельсов вблизи города Низанда, находились девять членов экипажа и 241 пассажир. Сообщается, что из тех, кто был в поезде, 139 уцелели, тогда как 98 получили ранения - 36 из них оказывается медицинская помощь.

Напомним, осенью в Мексике также произошла одна из самых серьезных железнодорожных аварий последних лет с многочисленными жертвами. Грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом - по меньшей мере 10 человек погибли и более 60 получили ранения.

