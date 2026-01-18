Два скоростных поезда сошли с рельсов на юге Испании: есть погибшие

На юге Испании в воскресенье, 18 января, произошла масштабная железнодорожная авария: с рельсов сошли два скоростных поезда. Сейчас известно о пяти погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Катастрофа случилась вблизи населенного пункта Адамуз, недалеко от Кордовы.

Сообщается, что скоростной поезд Iryo №6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и врезался в соседнюю железнодорожную линию. Поезд, который двигался по маршруту Мадрид - Уэльва по параллельной колее, также сошел с рельсов.

Авария произошла примерно через десять минут после отправления поезда Iryo из Малаги в 18:40 по местному времени.

Iryo является частным железнодорожным перевозчиком с итальянским управлением. Пока что компания не предоставила официальных комментариев относительно происшествия.

Власти региона сообщили, что движение поездов полностью прекращено, на место происшествия направляются экстренные службы, в том числе по меньшей мере девять карет скорой помощи и другие спасательные подразделения.