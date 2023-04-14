Два шляхи. В МЗС окреслили, яким бачать звільнення Криму

"На моє переконання, головна наша перемога у питанні Криму - і багато в чому передумовою цього є Кримська платформа - полягає в тому, що світ визнав, що Крим є інтегральною та невід’ємною частиною України. Як ми кажемо: Крим був, є та буде Україною", - сказала Джапарова.

Вона зазначила, меседжі та сигнали, які виголошують країни-партнери такі: долю Криму, шлях його повернення має визначати сама Україна.

"Тому мені здається, що на сьогодні у нас є обидва шляхи - і військовий, і дипломатичний. І вони обидва є актуальними. Наприклад, Хорватія, коли була війна у 1990-х роках, дві третини своєї території повернула військовим шляхом, одну третину - дипломатичним", - заявила Джапарова.

Також вона категорично відкинула пропозиції деяких країн відкласти кримське питання "на потім".

"Україна відхиляє й категорично не погоджується з такими думками", - додала Джапарова.

Нагадаємо, нещодавно постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна висловила своє бачення звільнення Криму.

Додамо, як заявляли в РНБО, в Україні вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського півострову. Він включає 12 кроків.

Тим часом в ОП вважають, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців.

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