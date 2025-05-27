Два "Шахеди" за дві хвилини: зенітники блискавично відпрацювали по дронах РФ

Як зауважили у командуванні, під час відбиття масованого авіаційного удару зенітники продемонстрували високу результативність. Адже впродовж двох хвилин збили два "Шахеди" - зброя цієї групи - зенітна установка ЗУ-23-2.

Ще два ударні дрони ця група уразила зосередженим вогнем спільно з іншими мобільними вогневими групами, які працювали на позиціях поруч.

"На ураження чотирьох цілей витратили одну сотню 23-міліметрових патронів. Працювали чітко і без метушні. Для нас відбивати удари дронів - звичайна бойова робота. Робимо це не вперше. Маємо на колективному бойовому рахунку чимало знищених ворожих безпілотників. Але таку кількість цілей за один бій збиваємо вперше", - розповіли зенітники.