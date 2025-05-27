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Два "Шахеди" за дві хвилини: зенітники блискавично відпрацювали по дронах РФ

Фото: зенітники збили два "Шахеди" за дві хвилини (facebook.com/PvkZahid)
Автор: Наталія Кава

Мобільна вогнева група бригади тактичної авіації за один протиповітряний бій збила два російських "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Як зауважили у командуванні, під час відбиття масованого авіаційного удару зенітники продемонстрували високу результативність. Адже впродовж двох хвилин збили два "Шахеди" - зброя цієї групи - зенітна установка ЗУ-23-2.

Ще два ударні дрони ця група уразила зосередженим вогнем спільно з іншими мобільними вогневими групами, які працювали на позиціях поруч.

"На ураження чотирьох цілей витратили одну сотню 23-міліметрових патронів. Працювали чітко і без метушні. Для нас відбивати удари дронів - звичайна бойова робота. Робимо це не вперше. Маємо на колективному бойовому рахунку чимало знищених ворожих безпілотників. Але таку кількість цілей за один бій збиваємо вперше", - розповіли зенітники.

Повітряні атаки РФ

Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Більш детально про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніАтака дронів