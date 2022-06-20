Два российских беспилотника сбросили взрывчатку в Сумской области, есть жертвы

По его словам, в полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнакивской общины. Были также три минометных выстрела. Один человек погиб, один-ранен.

С 18 часов начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин. Враг бил из ствольной и реактивной артиллерии. Всего 28 прилетов. Жертв и разрушений нет.

После 18:30 было 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской общине. Жертв и разрушений нет.



После 19 часов россияне начали обстрел Великописаревской общины, 32 минометных выстрела. Обошлось без жертв.

А с 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской общине, 7 прилетов с миномета.

Также без жертв и разрушений.