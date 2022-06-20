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Два российских беспилотника сбросили взрывчатку в Сумской области, есть жертвы

Фото: в Сумской области российские беспилотники сбросили взрывчатку (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские войска на протяжении всего дня обстреливали территорию Сумской области. Сегодня из-за взрывчаток, которые россияне сбрасывают с беспилотников, один человек погиб, еще один травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По его словам, в полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнакивской общины. Были также три минометных выстрела. Один человек погиб, один-ранен.

С 18 часов начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин. Враг бил из ствольной и реактивной артиллерии. Всего 28 прилетов. Жертв и разрушений нет.

После 18:30 было 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской общине. Жертв и разрушений нет.

После 19 часов россияне начали обстрел Великописаревской общины, 32 минометных выстрела. Обошлось без жертв.

А с 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской общине, 7 прилетов с миномета.
Также без жертв и разрушений.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли город Середина-Буду.

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Сумская область