Два російські безпілотники скинули вибухівку у Сумській області, є жертви

За його словами, опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли. Один чоловік загинув, один - поранений.

З 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. Ворог бив із ствольної та реактивної артилерії. Усього 28 прильотів. Жертв та руйнувань немає.

Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони Росії по Білопільській громаді. Жертв та руйнувань немає.



Після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли. Обійшлося без жертв.

А з 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету.

Також без жертв та руйнувань.