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Два російські безпілотники скинули вибухівку у Сумській області, є жертви

Фото: у Сумській області російські безпілотники скинули вибухівку (24tv)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські війська упродовж усього дня обстрілювали територію Сумської області. Сьогодні через вибухівки, які росіяни скидають з безпілотників, одна людина заинула, ще одна травмована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли. Один чоловік загинув, один - поранений.

З 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. Ворог бив із ствольної та реактивної артилерії. Усього 28 прильотів. Жертв та руйнувань немає.

Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони Росії по Білопільській громаді. Жертв та руйнувань немає.

Після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли. Обійшлося без жертв.

А з 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету.
Також без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли місто Середина-Буду.

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Сумская область