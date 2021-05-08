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Два россиянина признали вину в кибератаках против США

Автор: Артур Родивилов

Двое россиян признали себя виновными в обвинениях, которые связаны с распространением вирусных программ и кибератаками на финансовые организации и физических лиц в США. Два выходца из Литвы и Эстонии также заявили о причастности к делу.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Согласно заявлению ведомства, эти четверо граждан восточноевропейских государств признали вину в сговоре с целью участия в коррумпированной и находящейся под влиянием организованных преступных группировок организации (RICO), возникшей вследствие того, что они с 2008 по 2015 год оказывали услуги по «пуленепробиваемому» хостингу, который хакеры использовали для распространения вредоносных программ и атак на финансовые организации и пострадавших лиц по всем Соединенным Штатам.

В документах суда говорится, что вину по данному делу признали два россиянина Александр Гричишкин, Андрей Скворцов, выходец из Литвы Александр Скородумов, а также гражданин Эстонии Павел Стасси.

Указанные лица были членами и основателями организации, которая предоставляла хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб.

Ранее спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак хакеров, связанных со Службой внешней разведки (СВР) России.

Список появился через некоторое время после атак на Solar Winds.

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