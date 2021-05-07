ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Британия и США подготовили рекомендации по защите от кибератак российской разведки

Новина українською → Лондон, Пятница 07 мая 2021 23:08
Британия и США подготовили рекомендации по защите от кибератак российской разведки Фото: Спецслужбы распространили рекомендации по защите от хакеров из РФ (freepik/iabeta)
Автор: Артур Родивилов

Спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак хакеров, связанных со Службой внешней разведки (СВР) России. Список появился через некоторое время после атак на Solar Winds.

Документ опубликован Национальным центром кибербезопасности Великобритании.

В сообщении содержится предупреждение о том, что российские хакеры обновили свои методы и процедуры проникновения в сети, а также способы избежать обнаружения, особенно после того, как некоторые организации пытались настроить свою защиту после предыдущих предупреждений о киберугрозах.

В рекомендациях указано, что злоумышленники используют как собственные, так и коммерческие инструменты, например, инструмент с открытым исходным кодом Sliver как средство поддержания доступа к скомпрометированным сетям. Также указано, что хакеры умело используют многочисленные программные уязвимости, в том числе в Microsoft Exchange.

Спецслужбы отмечают, что "СВР нацелена на организации, которые соответствуют интересам российской внешней разведки". Организациям предлагают ознакомиться с полным списком основных приемов киберпреступников и дают советы по смягчению последствий.

Также рекомендуется следовать базовым принципам обеспечения безопасности: своевременно устанавливать обновления, исправляющие выявленные уязвимости, ограничивать права пользователей, отслеживать подозрительные электронные письма, защищать пароли и внимательнее относиться к конфиденциальной информации в электронном виде.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире хакеры кибератака
NEWS
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
Зеленский издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена