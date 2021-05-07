Британия и США подготовили рекомендации по защите от кибератак российской разведки

Спецслужбы Великобритании и США опубликовали совместный список рекомендаций для защиты от атак хакеров, связанных со Службой внешней разведки (СВР) России. Список появился через некоторое время после атак на Solar Winds .

В сообщении содержится предупреждение о том, что российские хакеры обновили свои методы и процедуры проникновения в сети, а также способы избежать обнаружения, особенно после того, как некоторые организации пытались настроить свою защиту после предыдущих предупреждений о киберугрозах.

В рекомендациях указано, что злоумышленники используют как собственные, так и коммерческие инструменты, например, инструмент с открытым исходным кодом Sliver как средство поддержания доступа к скомпрометированным сетям. Также указано, что хакеры умело используют многочисленные программные уязвимости, в том числе в Microsoft Exchange.

Спецслужбы отмечают, что "СВР нацелена на организации, которые соответствуют интересам российской внешней разведки". Организациям предлагают ознакомиться с полным списком основных приемов киберпреступников и дают советы по смягчению последствий.

Также рекомендуется следовать базовым принципам обеспечения безопасности: своевременно устанавливать обновления, исправляющие выявленные уязвимости, ограничивать права пользователей, отслеживать подозрительные электронные письма, защищать пароли и внимательнее относиться к конфиденциальной информации в электронном виде.