Два танкери з російським дизельним паливом, які прямували до США в межах домовленостей Вашингтону і Москви, натомість оминули Сполучені Штати та прибули до Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Maritime Executive.
Як повідомляється, загалом Росія відправила до США чотири танкери.
Два з них уже прибули до бразильських портів. На кожному з них, за оцінками, приблизно по 40 тисяч тонн дизелю.
Ще одне судно, Beast, прямує вздовж узбережжя Південної Америки.
Четвертий танкер перебуває в Атлантиці, наразі немає даних про те, що він збирається прямувати до США.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що два з трьох нафтових танкерів з російським паливом, які прямували до США змінили курс, поставивши під загрозу укладену раніше дизельну угоду між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.
Також 10 листопада повідомлялося, що судно Agioi Fanendes, яке везе російське дизельне паливо до США, змінило курс.
Танкер з близько 40000 метричних тоннами дизелю з наднизьким вмістом сірки (майже 300000 барелів) розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка.