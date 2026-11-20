Як повідомляється, загалом Росія відправила до США чотири танкери.

Два з них уже прибули до бразильських портів. На кожному з них, за оцінками, приблизно по 40 тисяч тонн дизелю.

Ще одне судно, Beast, прямує вздовж узбережжя Південної Америки.

Четвертий танкер перебуває в Атлантиці, наразі немає даних про те, що він збирається прямувати до США.