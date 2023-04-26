Очі та вуха Путіна. ЗМІ розкрили десятки російських шпигунів-дипломатів у Північній Європі

Десятки російських шпигунів могли працювати чи працюють у країнах Північної Європи під виглядом дипломатів. Вони є співробітниками Служби зовнішньої розвідки, ГРУ або ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Журналісти норвезького NRK, шведського SVT, данського DR у співпраці з центром "Досьє" встановили імена десятків російських дипломатів, які можуть бути шпигунами під прикриттям. Агенти часто отримують другорядні посади у дипломатичних місії, проте ключові особи все ж рідко можуть бути шпигунами.

Розслідувачі Yle встановили імена трьох таких росіян. Серед них Дмитрій Оторочкін, який може бути співробітником Служби зовнішньої розвідки (СЗВ). Спершу він працював у російському посольстві у Гельсінкі, а потім перевівся до Копенгагена. Його вислали до Росії навесні 2022 року. Чоловік мав три різні сторінки у "ВКонтакте", де він вказав різні дані, але за фото його легко впізнали.

Іншими двома ймовірними шпигунами були 60-річний Владімір Комаров та 37-річний Дмитрій Двін’янінов. За попередніми даними, вони є співробітниками ГРУ. Їх вислали навесні 2022 року.

Поліція захисту Фінляндії зазначає, що третина російських дипломатів може бути шпигунами під прикриттям. Джерела видання повідомляють, що фінські правоохоронці декілька разів фіксували, коли дипломати зверталися до росіян у Фінляндії для шпигування.

Водночас шведський мовник SVT встановив 21 ймовірного шпигуна-дипломата. Щонайменше 13 з них працювали у Стокгольмі до квітня 2022 року.

Журналісти норвезького NRK заявили, що встановили аж 38 агентів російської розвідки, які діють у країнах Північної Європи. Ще один російський шпигун перебуває на острові Шпіцберген. Мова йде про генконсула Росії у Баренцбурзі Андрія Чемерила, він може бути пов'язаний з ГРУ.

Нагадаємо, Швеція висилає п'ятьох російських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Також Норвегія оголосила персонами нон грата 15 російських дипломатів.

Також ЗМІ встановили, що Росія шпигує за європейцями, встановлюючи на своїх посольствах різноманітні антени.

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