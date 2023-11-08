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Два роки? Посол в ЄС оцінила, скільки можуть тривати переговори про членство України

Україна, Середа 08 листопада 2023 19:28
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Два роки? Посол в ЄС оцінила, скільки можуть тривати переговори про членство України Фото: посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова (facebook.com kmathernova)
Автор: Каріна Левицька

З огляду на вже пророблену роботу, Україна просуватиметься до членства в Європейському союзі значно швидше, ніж інші країни.

Про це розповіла посол Європейського союзу в Україні Катарина Матернова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Матернова зазначила, що вступ в ЄС означає, що Україна має взяти на свої плечі масивний об'єм законів, як потрібно впровадити, а це звісно потребує часу.

"Я б не хотіла зараз про це говорити, але те, що Україна показала протягом минулого року, з того часу, як отримала статус кандидата, дає мені можливість говорити, що ви будете просуватися до членства швидше, ніж інші країни", - підкреслила посол.

Посол також заявила, що вона сподівається бачити Україну в ЄС вже протягом цього десятиліття.

"Я не думаю, що два роки, це та цифра, яку треба взяти як даність. Але я дійсно, я сподіваюся бачити Україну в ЄС протягом цього десятиліття", - сказала вона.

Звіт Єврокомісії

Нагадаємо, Єврокомісія 8 листопада оприлюднила звіт про прогрес України на шляху до Євросоюзу. У ньому міститься рекомендація розпочати вступні переговори.

Для відкриття таких переговорів потрібна згода всіх лідерів країн ЄС. Вони розглянуть це питання вже 14 грудня на саміті.

"У нас є чітке розуміння, що держава може бути повністю готовою до вступу в ЄС протягом двох років від початку переговорного процесу", - говорила раніше РБК-Україна віце-прем’єр Ольга Стефанішина.

Водночас Зеленський сьогодні, 8 листопада, підписав указ, в якому міститься доручення владі забезпечити готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Більш детально про вступні переговори можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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