Два года? Посол в ЕС оценила, сколько могут продолжаться переговоры о членстве Украины

Учитывая уже проделанную работу, Украина будет продвигаться к членству в Европейском союзе значительно быстрее, чем другие страны.

Об этом рассказала посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Матернова отметила, что вступление в ЕС означает, что Украина должна взять на свои плечи массивный объем законов, которые нужно внедрить, а это конечно требует времени.

"Я бы не хотела сейчас об этом говорить, но то, что Украина показала в течение прошлого года, с тех пор, как получила статус кандидата, дает мне возможность говорить, что вы будете продвигаться к членству быстрее, чем другие страны", - подчеркнула посол.

Посол также заявила, что она надеется видеть Украину в ЕС уже в течение этого десятилетия.

"Я не думаю, что два года, это та цифра, которую надо взять как данность. Но я действительно, я надеюсь видеть Украину в ЕС в течение этого десятилетия", - сказала она.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о прогрессе Украины по пути в Евросоюз. В нем содержится рекомендация начать вступительные переговоры.

Для открытия таких переговоров необходимо согласие всех лидеров стран ЕС. Они рассмотрят этот вопрос уже 14 декабря на саммите.

"У нас есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет от начала переговорного процесса", - говорила ранее РБК-Украина вице-премьер Ольга Стефанишина.

В то же время Зеленский сегодня, 8 ноября, подписал указ, в котором содержится поручение властям обеспечить готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз.

Более подробно о вступительных переговорах можете узнать в материале РБК-Украина.

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