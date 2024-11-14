Два роки за гратами за російський шансон: подробиці скандалу у Хмельницькій області

У місті Дунаївці Хмельницької області чоловік зробив зауваження водієві автомобіля, з якої гучно лунав російський шансон. У відповідь водій вийшов з авто і побив чоловіка.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру .

У Хмельницькій області засудили до двох років позбавлення волі 26-річного мешканця міста Дунаївці за побиття перехожого, який зробив зауваження щодо російського шансону.

Як повідомляє Кам’янець-Подільська окружна прокуратура, суд визнав чоловіка винним у спричиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві (ч. 1 ст. 122, ст. 128, ч. 3 ст. 296 КК України).

Інцидент стався у вересні минулого року біля одного з магазинів у Дунаївцях. Потерпілий звернувся до водія автомобіля з проханням вимкнути гучну російську музику. У відповідь обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вийшов з авто, штовхнув чоловіка, який упав і зламав руку, та продовжив бити його кулаками і ногами, не реагуючи на зауваження перехожих.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.