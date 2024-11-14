Два роки за гратами за російський шансон: подробиці скандалу у Хмельницькій області
У місті Дунаївці Хмельницької області чоловік зробив зауваження водієві автомобіля, з якої гучно лунав російський шансон. У відповідь водій вийшов з авто і побив чоловіка.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.
У Хмельницькій області засудили до двох років позбавлення волі 26-річного мешканця міста Дунаївці за побиття перехожого, який зробив зауваження щодо російського шансону.
Як повідомляє Кам’янець-Подільська окружна прокуратура, суд визнав чоловіка винним у спричиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві (ч. 1 ст. 122, ст. 128, ч. 3 ст. 296 КК України).
Інцидент стався у вересні минулого року біля одного з магазинів у Дунаївцях. Потерпілий звернувся до водія автомобіля з проханням вимкнути гучну російську музику. У відповідь обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вийшов з авто, штовхнув чоловіка, який упав і зламав руку, та продовжив бити його кулаками і ногами, не реагуючи на зауваження перехожих.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Раніше РБК-Україна писало, що майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури мають статус осіб з інвалідністю, і більшість із них отримали цей статус не в останні роки. Про це повідомив голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, коментуючи інформацію ЗМІ, що нібито всі прокурори мають інвалідність. За словами Олійника, наразі статус осіб з інвалідністю мають 48 з 225 прокурорів, а у випадку більшості статус був оформлений раніше. Він також пояснив, що сам отримав цей статус через травму на робочому місці у 2005 році, яка не заважає виконувати службові обов'язки.
Також ми писали, що Печерський суд Києва обрав запобіжний захід депутатці Хмельницької міської ради, яку затримали за підозрою в незаконному збагаченні. У неї виявили 1,5 млн доларів, які не були задекларовані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.