Два года за решеткой за российский шансон: подробности скандала в Хмельницкой области

В городе Дунаевцы Хмельницкой области мужчина сделал замечание водителю автомобиля, из которого звучал российский шансон. В ответ водитель вышел из авто и избил мужчину.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.

В Хмельницкой области приговорили к двум годам лишения свободы 26-летнего жителя города Дунаевцы за избиение прохожего, сделавшего замечания по поводу российского шансона. Как сообщает Каменец-Подольская окружная прокуратура, суд признал мужчину виновным в причинении средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве (ч. 1 ст. 122, ст. 128, ч. 3 ст. 296 УК Украины). Инцидент произошел в сентябре прошлого года у одного из магазинов в Дунаевцах. Потерпевший обратился к водителю автомобиля с просьбой выключить громкую российскую музыку. В ответ обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из авто, толкнул мужчину - он упал и сломал руку. После этого он продолжил бить пострадавшего кулаками и ногами, не реагируя на замечания прохожих. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.