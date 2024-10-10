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Депутатку-мільйонерку з Хмельницька відправили в СІЗО

Четвер 10 жовтня 2024 15:49
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Депутатку-мільйонерку з Хмельницька відправили в СІЗО Фото: депутатку Хмельницької міськради, у якої знайшли понад 1,5 млн доларів, арештували (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Печерський суд Києва арештував депутатку Хмельницької міської ради, яка була затримана за підозрою у незаконному збагаченні. У неї знайшли 1,5 млн незадекларованих доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Печерський райсуд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 млн гривень депутатку Хмельницької міської ради, у якої було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості", - повідомили у ДБР.

Там нагадали, що жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів у різній валюті.

Справа депутатки Хмельницької міськради

Нагадаємо, депутатку Хмельницької міської ради підозрюють у незаконному збагаченні. У неї знайшли понад 1,5 млн незадекларованих доларів.

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією. Директором компанії нині є депутатка Хмельницької міськради.

Під час обшуків правоохоронці виявили в індивідуальних банківських комірках, відкритих на ім’я депутатки, та за місцем її роботи понад 1,5 млн доларів у різній валюті.

Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Також слідчі знайшли незадекларовані об’єкти нерухомості.

Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі.

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