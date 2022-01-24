В два раза улучшает защиту: в Израиле сообщили об эффективности четвертой дозы вакцины

Четвертая доза вакцины от ковида повышает устойчивость к инфицированию коронавирусом в два раза. В три раза лучше защищает от тяжелой формы заболевания лиц в возрасте от 60 лет и старше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

В начале января в связи с быстрым распространением штамма "Омикрон" четвертую дозу вакцины начали вводить лицам в возрасте от 60 лет и старше, а также находящимся в группе риска и медицинскому персоналу.

Как сообщает Минздрав Израиля, предварительный анализ данных исследования, в ходе которого изучалась полезность четвертой дозы, показал, что среди лиц в возрасте от 60 лет и старше четвертая доза повышает защиту от инфицирования примерно в два раза по сравнению с получившими лишь три дозы в той же возрастной группе.

Кроме того, четвертая доза дает в три раза больше защиты от тяжелого протекания заболевания в сравнении с третьей дозой прививки.