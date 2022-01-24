Вдвічі покращує захист: в Ізраїлі повідомили про ефективність четвертої дози вакцини

Четверта доза вакцини від ковіду підвищує стійкість до інфікування коронавірусом вдвічі. Втричі краще захищає від важкої форми захворювання осіб у віці від 60 років і старше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
На початку січня у зв'язку зі швидким поширенням штаму "Омікрон" четверту дозу вакцини почали вводити особам у віці від 60 років і старше, а також медичному персоналу, що знаходяться в групі ризику.
Як повідомляє МОЗ Ізраїлю, попередній аналіз даних дослідження, у ході якого вивчалася корисність четвертої дози, показав, що серед осіб у віці від 60 років і старше четверта доза підвищує захист від інфікування приблизно вдвічі у порівнянні з трьома дозами в тій же віковій групі.
Крім того, четверта доза дає в три рази більше захисту від важкого протікання захворювання в порівнянні з третьою дозою щеплення.
Нагадаємо, жителям Ізраїль почнуть роздавати безплатні експрес-тести на коронавірус з наступного тижня.
Відзначимо, що в Ізраїлі хочуть вакцинувати від коронавірусу немовлят з 6 місяців. За заявою влади, це може статися вже у квітні.