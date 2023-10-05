Два потужні автотрансформатори від Японії забезпечать світлом півмільйона українців

В Україну прибули два нових потужних нових автотрансформатори, які були придбані та передані Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії. Обладнання буде встановлено на одній з підстанцій "Укренерго" для забезпечення потреб близько 500 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Міненерго .

Як зазначили в прес-службі, минулої зими під час масованих обстрілів саме автотрансформатори були чи не найбільшою ключовою ціллю ворога. Росіяни знищували це обладнання, критично важливе для постачання електроенергії українцям.

"Заміна та виготовлення автотрансформаторів потребує часу та коштів, а потреба в них для всієї країни - значна. Тому ця допомога від Японії та ПРООН - надзвичайно цінна для нас", - йдеться в повідомленні.

Допомога Японії

Японія підтримує Україну, зокрема у відновленні енергосектору, з початку повномасштабного вторгнення Росії

Це комплексний пакет допомоги, що охоплює підтримку у вигляді спеціалізованого обладнання (резервних електростанцій, генераторів різної потужності), необхідного для швидкого відновлення роботи пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури.

Станом на вересень в Україну було доставлено 12 таких вантажів загальною вагою понад 113 тонн. Серед них 256 одиниць резервних електростанцій та відповідних комплектів. Інший важливий напрямок співпраці - допомога Японії у розвитку розподіленої генерації, зокрема газових турбін, які дозволять забезпечити стабільність енергопостачання для низки регіонів цієї зими.

Підготовка до зими

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів напередодні опалювального сезону.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.