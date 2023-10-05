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Два мощных автотрансформатора от Японии обеспечат светом полмиллиона украинцев

Украина, Четверг 05 октября 2023 12:10
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Два мощных автотрансформатора от Японии обеспечат светом полмиллиона украинцев Фото: автотрансформаторы от Японии обеспечат светом 500 тысяч украинцев (mev.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Украину прибыли два новых мощных новых автотрансформатора, которые были приобретены и переданы Программой развития ООН в Украине и правительством Японии. Оборудование будет установлено на одной из подстанций "Укрэнерго" для обеспечения нужд около 500 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отметили в пресс-службе, прошлой зимой во время массированных обстрелов именно автотрансформаторы были едва ли не самой большой целью врага. Россияне уничтожали это оборудование, критически важное для снабжения электроэнергией украинцам.

"Замена и изготовление автотрансформаторов требует времени и средств, а потребность в них для всей страны значительна. Поэтому эта помощь от Японии и ПРООН - чрезвычайно ценная для нас", - говорится в сообщении.

Помощь Японии

Япония поддерживает Украину, в частности, в восстановлении энергосектора, с начала полномасштабного вторжения России

Это комплексный пакет помощи, охватывающий поддержку в виде специализированного оборудования (резервных электростанций, генераторов разной мощности), необходимого для быстрого возобновления работы поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

По состоянию на сентябрь в Украину было доставлено 12 таких грузов общим весом более 113 тонн. В их числе 256 единиц резервных электростанций и соответствующих комплектов. Другое важное направление сотрудничества - помощь Японии в развитии распределенной генерации, в частности газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой.

Подготовка к зиме

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов в преддверии отопительного сезона.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.

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