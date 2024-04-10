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Два плани: як Україна має намір відновити енергетику до зими

Фото: Україна підготувала два плани (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна найближчим часом запропонує міжнародним партнерам, зокрема країнам G7 участь у відновленні енергетики України.

Як вдалося дізнатися виданню, йдеться про так звані два плани, які пропонується реалізовувати паралельно.

План "А" стосуватиметься відновлення пошкоджених енергооб'єктів. "Є чітке розуміння, що можна встигнути зробити до зими", - сказав співрозмовник видання, знайомий із намірами уряду. Цей план буде пов'язаний із посиленням ППО в Україні.

План "Б" полягає у будівництві малопотужних електростанцій будь-якого типу - не лише газотурбінних установок. За інформацією видання, зараз активно ведеться робота щодо визначення кількості та місць розміщення таких станцій. Акцент робиться більш проблемні регіони сходу і півдня країни.

Для прискорення будівництва таких критично важливих об'єктів планується мінімізувати бюрократичні перепони щодо проектування та видачі дозволів на їх розміщення. Ймовірно, буде припинено дію якихось обов'язкових дозволів та погоджень.

Як повідомив РБК-Україна співрозмовник, знайомий із суттю пропозицій, є прагнення встигнути розмістити частину таких електростанцій у деяких регіонах до настання зими. Деякі компанії вже заявили про готовність провести монтажні роботи за кілька місяців. Зараз головне - знайти обладнання та організувати постачання.

Якщо план вдасться і буде реалізований, повністю компенсувати втрачені потужності, звичайно, не вийде. Але додаткові об'єкти малої генерації зможуть суттєво пом'якшити ситуацію за умов дефіциту електроенергії.

Удари по енергетичній інфраструктурі

В останні тижні російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Росія ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України, зруйнувавши 80% теплової генерації (ТЕЦ та ТЕС).

Крім того, Шмигаль заявив, що після масованих ударів Росії по українській енергетиці постало завдання мінімізації ризиків та забезпечення надійності енергопостачання. Плануються ремонти, децентралізація генерації та посилення ППО.

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