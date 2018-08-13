Два основні гравці "Славії" мають шанс зіграти з "Динамо"

Делі і Сікора можуть вийти на поле НСК "Олімпійського"

Два основні гравці чеської "Славії" можуть вийти на поле в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Про це заявив головний тренер празької команди Йіндржіх Трпішовскі.

"Гра "Динамо" на домашньому полі буде відрізнятися від того, що вони показали у нас. Удома вони сильні, вони грають через володіння м'ячем. Складно сказати про готовність Симона Делі і Яна Сікори. У них є шанси зіграти, ми беремо їх з собою в Київ. Що стосується Симона, у нього та ж проблема, що і була раніше. Подивимося, як він себе буде почувати після сьогоднішнього тренування. Їх шанси зіграти - десь 50/50", - наводить слова наставника прес-служба "Славії".

Slávisté vyrazili do Kyjeva!

Dnes večer na programu trénink a tisková konference. Sledujte #dynsla pic.twitter.com/ELFl2EbvF9 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 13, 2018

Захисник Сімоне Делі і півзахисник Яні Сікорі вийшли в старті на перший поєдинок проти киян, але не потрапили в заявку на гру чемпіонату Чехії проти "Млади Болеслав" (1:0).

Поєдинок у відповідь української і чеської команд відбудеться у вівторок, 14 серпня на НСК "Олімпійський". Початок гри - о 19:30.

Нагадаємо, в першому матчі відбору ЛЧ "Динамо" на виїзді втратило перемогу над "Славією".