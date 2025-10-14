ua en ru
Два образа Тины Кароль: блогер узнал стоимость нарядов певицы для сцены и жизни

Вторник 14 октября 2025 15:07
UA EN RU
Два образа Тины Кароль: блогер узнал стоимость нарядов певицы для сцены и жизни Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

В новом видео популярный блогер Николас Карма показал сразу два лука Тины Кароль: повседневный в спортивном стиле и сценический - элегантный и утонченный. Звезда подробно рассказала, что именно она выбрала для каждого образа и даже назвала точную стоимость вещей.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на новый пост Кармы в Instagram.

Сколько стоит повседневный "лук" Тины Кароль

Николас Карма продемонстрировал в одном видео два разных образа артистки. Первое интервью было записано в 2023 году. Тогда популярность блогера только набирала обороты.

"Еще год назад работал курьером, а сейчас общаюсь с Тиной Кароль", - подчеркнул блогер.

Для повседневного образа певица выбрала достаточно простой образ в спортивном стиле: лонгслив, лосины, кроссовки с высокими носками, короткую олимпийку и вместительный рюкзак.

"Это OYSHO, лосины - 1000 гривен. Кроссовки Adidas - до 3000 гривен. Лонгслив - также до 1000 гривен. Рюкзак, с ним путешествую всегда, - около 200 евро", - отметила артистка.

Два образа Тины Кароль: блогер узнал стоимость нарядов певицы для сцены и жизни

Лук Тины Кароль в повседневной жизни (скриншот)

Сколько стоит сценический наряд Кароль

А уже через год блогер узнал стоимость сценического образа певицы. Во время ее концерта Карма появился на сцене с роскошным букетом цветов и задал свой фирменный вопрос: "Сколько стоит ваш лук?".

На этот раз Кароль была в белом корсете и длинной черной юбке.

Два образа Тины Кароль: блогер узнал стоимость нарядов певицы для сцены и жизниПевица на концерте в 2024 году (фото: instagram.com/tina_karol)

"Корсет, он на самом деле очень удобный, потому что я когда пою, а я пою ребрами. И когда слишком тесный корсет, это самое ужасное, что может случиться с исполнителями. Кажется, 7500 грн он, но мне его подарили", - отметила Кароль.

Далее Тина рассказала о стоимости юбки и обуви.

"Сама пришла к портному и сказала, что хочу такую, где-то приблизительно 3000 грн. Это сценическая моя обувь, около 5200 грн", - рассекретила певица.

Вас также может заинтересовать

