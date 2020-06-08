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Два населенных пункта в Одесской области закрыли на карантин

Новости » Коронавирус     08.06.2020 - 20:24
Два населенных пункта в Одесской области закрыли на карантин
Фото: с 9 июня в селах Криничное и Дмитровка устанавливают КПП (РБК-Украина)

В Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19

В Одесской области два населенных пункта закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19. Так, в селах Криничное и Дмитровка устанавливают контрольно-пропускные пункты.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Болградской рагосадминистрации.

Сообщается, что по состоянию на сегодня в Болградском районе зарегистрированы 34 случая заболеваемости COVID-19.

"В связи со вспышкой принято решение запретить в районе деятельность учреждений культуры, совершение межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, путь прохождения которых пролегает через Болградский район, работу учреждений общего среднего образования, которые совершают подготовку пунктов проведения ЗНО, в том числе пробного тестирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, с завтрашнего дня в селах Дмитровка и Криничное вводится особый режим въезда-выезда. На период введения особого режима через села запрещено проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в пригородном и междугородном сообщении, а также проведение религиозных мероприятий и деятельность заведений питания.

Главному санврачу района поручили ввести учет лиц которые въезжают на территорию населенных пунктов, обеспечить им самоизоляцию, температурный контроль водителей, пассажиров и граждан, которые пересекают КПП.

"После улучшения эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах карантинные мероприятия будут ослаблены", - говорится в сообщении.

Напомним, в детском доме в Броварах выявили вспышку коронавируса.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины КоронавирусОдессакарантин
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