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Два нарушения на Донбассе: боевики били в сторону Попасной и Катериновки

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Донбасс, Понедельник 22 ноября 2021 07:56
Два нарушения на Донбассе: боевики били в сторону Попасной и Катериновки Фото: боевики на Донбассе два раза открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 21 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Одно - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования операции Объединенных сил.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки в Луганской области противник стрелял из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Как сообщается, потерь среди украинских военнослужащих в результате действий врага нет.

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим "тишины".

Напомним, 20 ноября пророссийские боевики стреляли в направлении Песков на Донбассе.

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