Два порушення на Донбасі: бойовики били у бік Попасної та Катеринівки
За минулу добу, 21 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Одне - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу командування операції Об'єднаних сил.
У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
У бік Катеринівки в Луганській області противник стріляв з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців унаслідок дій ворога немає.
З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим "тиші."
Нагадаємо, 20 листопада проросійські бойовики стріляли в напрямку Пісків на Донбасі.