Два напрямки на фронті залишаються найважчими: нове зведення Генштабу

Сили оборони України сьогодні, 7 січня, відбили численні атаки російських загарбників. Найгарячіші бої точаться на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Станом на 22:00 7 січня українські війська відбили 255 бойових зіткнень, не давши противнику просунутися вглиб нашої території.

За день російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаударів, застосували дві ракети та скинули 66 керованих авіабомб. Для атак також використано 2353 дрони-камікадзе та здійснено 2363 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На окремих напрямках ситуація така:

Північно-Слобожанський і Курський: відбито 3 штурмові дії, 64 обстріли, зокрема 2 - із РСЗВ.

Південно-Слобожанський: 14 штурмів у районах Вовчанськ, Стариця, Зелене та інших. Один бій триває.

Куп’янський: 12 спроб прориву, 5 боєзіткнень ще незавершені.

Лиманський: 15 атак, три бої тривають.

Слов’янський: відбито 5 штурмів поблизу Сіверська та Пазено.

Краматорський: 9 атак у районах Васюківка, Міньківка, Часовий Яр.

Костянтинівський: 19 атак на позиції наших підрозділів.

Покровський: 72 атаки; знешкоджено 165 окупантів, з них 128 безповоротно, знищено 2 танки, 3 БМП, 8 авто, 39 БпЛА та кілька укриттів.

Олександрівський: 15 спроб прориву.

Гуляйпільський: 37 боєзіткнень, 8 ще тривають.

Оріхівський: 4 атаки на Степногірськ та Приморське.

Придніпровський: 2 безрезультатні атаки на Антонівський міст.

На решті напрямків значних змін не зафіксовано. Українські військові продовжують рішучу оборону та завдають серйозних втрат ворогу.

Від початку 2026 року російські загарбники активізували обстріли та штурми на всіх напрямках фронту, намагаючись прорвати оборону України.

Сили оборони стабільно дають відсіч, знищуючи техніку, живу силу та безпілотники ворога.

Попередні дні також відзначалися високою інтенсивністю бойових дій, зокрема на Покровському та Лиманському напрямках.