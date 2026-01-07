ua en ru
Два направления на фронте остаются самыми тяжелыми: новая сводка Генштаба

Украина, Среда 07 января 2026 23:02
Два направления на фронте остаются самыми тяжелыми: новая сводка Генштаба
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны Украины сегодня, 7 января, отбили многочисленные атаки российских захватчиков. Самые горячие бои идут на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По состоянию на 22:00 7 января украинские войска отбили 255 боевых столкновений, не дав противнику продвинуться вглубь нашей территории.

За день российские войска нанесли один ракетный и 16 авиаударов, применили две ракеты и сбросили 66 управляемых авиабомб. Для атак также использовано 2353 дроны-камикадзе и осуществлено 2363 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На отдельных направлениях ситуация следующая:

Северо-Слобожанское и Курское: отражено 3 штурмовых действия, 64 обстрела, в том числе 2 - из РСЗО.

Южно-Слобожанское: 14 штурмов в районах Волчанск, Старица, Зеленое и других. Один бой продолжается.

Купянский: 12 попыток прорыва, 5 боестолкновений еще незавершены.

Лиманский: 15 атак, три боя продолжаются.

Славянский: отбито 5 штурмов вблизи Северска и Пазено.

Краматорский: 9 атак в районах Васюковка, Миньковка, Часовой Яр.

Константиновский: 19 атак на позиции наших подразделений.

Покровский: 72 атаки; обезврежено 165 оккупантов, из них 128 безвозвратно, уничтожено 2 танка, 3 БМП, 8 авто, 39 БпЛА и несколько укрытий.

Александровский: 15 попыток прорыва.

Гуляйпольский: 37 боестолкновений, 8 еще продолжаются.

Ореховский: 4 атаки на Степногорск и Приморское.

Приднепровский: 2 безрезультатные атаки на Антоновский мост.

На остальных направлениях значительных изменений не зафиксировано. Украинские военные продолжают решительную оборону и наносят серьезные потери врагу.

С начала 2026 года российские захватчики активизировали обстрелы и штурмы на всех направлениях фронта, пытаясь прорвать оборону Украины.

Силы обороны стабильно дают отпор, уничтожая технику, живую силу и беспилотники врага.

Предыдущие дни также отмечались высокой интенсивностью боевых действий, в частности на Покровском и Лиманском направлениях.

Потери РФ

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия несет большие потери в живой силе и технике, что демонстрирует интенсивность боев и постепенное истощение ее военного потенциала.

С начала полномасштабного вторжения общие ориентировочные потери российских войск составляют около 1 214 500 человек. За минувшие сутки враг потерял примерно 1040 солдат.

