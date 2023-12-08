За два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців, серед них - двоє дітей, - Кузін

З жовтня цього року в Україні від COVID-19 померли 343 людини, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра охорони здоров'я, головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна на брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform .

"Ми зараз говоримо в основному про фіксацію смертельних випадків внаслідок ковіду. Тут не варто забувати, що люди з групи ризику є найбільш уразливими саме щодо летальних наслідків. З жовтня цього року в Україні зафіксовано 343 летальних випадки, серед яких - дві дитини віком до 17 років", - сказав Кузін.

За його словами, найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями. Причиною важкого перебігу COVID-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.

"В Україні щонайменше 12 мільйонів людей не мають другої бустерної дози, тобто, по суті, вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров’я кожного українця", - зазначив Кузін.

Загалом з жовтня в Україні зареєстрували майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19. У середньому протягом одного тижня госпіталізують близько чотирьох тисяч пацієнтів.

Як розповів заступник міністра, наразі ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на COVID-19, грип та ГРВІ. З початку жовтня на ці захворювання перехворіли більш ніж 1,3 мільйона українців.

"Якщо порівнювати з торішнім сезоном, то в абсолютній кількості показник вищий майже на 41%", - додав Кузін.

За його словами, на сьогодні перевищення епідеміологічного порогу зафіксували лише в Чернівецькій області. Однак всі рішення щодо реагування мають приймати на місцях.

"Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул", - зазначив головний санітарний лікар.

COVID-19 в Україні

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

Проте в Україні все ще фіксують випадки COVID-19. Зокрема, станом на 16 листопада у восьми областях збуло зафіксовано чотири мутації COVID-штаму "Омікрон".

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Захворюваність у великих містах найвища.