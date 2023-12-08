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За два месяца от COVID-19 умерло более 300 украинцев, среди них - двое детей, - Кузин

Украина, Пятница 08 декабря 2023 15:05
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За два месяца от COVID-19 умерло более 300 украинцев, среди них - двое детей, - Кузин Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

С октября этого года в Украине от COVID-19 умерло 343 человека, среди них - двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Игоря Кузина на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Мы сейчас говорим в основном о фиксации смертельных исходов вследствие наводнения. Здесь не стоит забывать, что люди из группы риска наиболее уязвимы именно по поводу летальных исходов. С октября этого года в Украине зафиксировано 343 летальных случая, среди которых - два ребенка в возрасте до 17 лет", - сказал Кузин.

По его словам, наиболее уязвимыми к вирусу остаются люди из группы риска, с избыточным весом и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Причиной тяжелого течения COVID-19 может быть отсутствие вакцинации или ее неполный курс.

"В Украине по меньшей мере 12 миллионов человек не имеют второй бустерной дозы, то есть, по сути, у них нет полноценного иммунитета. Вакцинация должна быть основой для профилактики здоровья каждого украинца", - отметил Кузин.

Всего с октября в Украине зарегистрировали почти 80 тысяч случаев заболевания COVID-19. В среднем в течение одной недели госпитализируют около четырех тысяч пациентов.

Как рассказал замминистра, сейчас ведется объединенный подсчет случаев заболевания COVID-19, гриппом и ОРВИ. С начала октября этими заболеваниями переболели более 1,3 миллиона украинцев.

"Если сравнивать с прошлогодним сезоном, то в абсолютном количестве показатель выше почти на 41%", - добавил Кузин.

По его словам, на сегодняшний день превышение эпидемиологического порога зафиксировали только в Черновицкой области. Однако все решения по реагированию должны приниматься на местах.

"Это может быть введение локального карантина или локальные противоэпидемиологические меры, как, например, продление школьных каникул", - отметил главный санитарный врач.

COVID-19 в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

Тем не менее в Украине все еще фиксируют случаи COVID-19. В частности, по состоянию на 16 ноября в восьми областях сбыло зафиксировано четыре мутации COVID-штамма "Омикрон".

Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина сообщил, что в Украине зафиксировано 13 штаммов коронавируса. Заболеваемость в больших городах самая высокая.

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