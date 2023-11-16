Коронавірус в Україні. Які мутації штамів виявили спеціалісти та чим вони загрожують
Станом на 16 листопада 2023 року у восьми областях України було виявлено чотири мутації COVID-штаму "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадьського здоров'я.
За даними ЦГЗ, мова йде про такі штами:
- XBB (і його різновиди: XBB. 1.16 "Арктур", XBB. 1.42, XBB. 1.5 "Кракен", XBB. 1.9, XBB. 2.3.);
- HK.3;
- GE.1;
- EG.5 ("Еріс").
Їх було виявлено у Хмельницькій - 13 зразків, Чернігівській - 8, Черкаській - 8, Чернівецькій - 6, Львівській - 12, Київській - 11, Сумській - 10 та Рівненській - 6, областях.
Чим небезпечні штами?
Як повідомляв у коментарі РБК-Україна головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, кожен штам є унікальним та має власні особливості небезпеки.
Наразі нові мутації дозволяють вірусу швидше поширюватись між людьми, а також "ховатись" від імунної системи. Окрім цього запалення легень більше не є характерним симптомом коронавірусу, як було на початку пандемії.
Наразі Covid більше схожий на сезонне респіраторне захворювання, яке характеризується такими симптомами:
- свербіння в носі;
- кон'юнктивіт (тобто це червоні очі, сльозотеча);
- виділення з носа;
- кашель;
- чхання;
- підвищення температури тіла.
Як захистити себе від Covid?
Варто зауважити, що наразі найбільше ефективним захистом наразі є вакцинація від коронавірусу. Вона є доступною та безоплатною для кожного.
Як повідомлялося, нещодавно в Україні зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон - "Арктур". Його виявили на Рівненщині. Пізніше в МОЗ уточнили, що все ж таки йдеться про випадок нового субваріанта коронавірусу варіанта "Омікрон" під назвою "Пірола", а не Арктур. Цей штам виявили у 20-річного хлопця.
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