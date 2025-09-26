Два місяці DeepStrike вже спричинили паливну кризу на території Росії, - Сирський

Удари по паливному комплексу РФ спричинили проблеми з логістикою та постачанням її армії. Це безпосередньо впливає на здатність ворога вести активні операції.
Про це журналістам сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За його словами, підрозділи, що здійснюють дальнє вогневе ураження, уже досягли помітних результатів проти ворога.
"Це - наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність. Це - частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження", - сказав Сирський.
За його даними, система дозволяє вражати важливі цілі на великій відстані і постійно вдосконалюється.
"Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об'єктів на території ворога. Із них 33 - воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 - це об'єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони - все те, що щоденно використовується проти нас", - сказав головнокомандувач ЗСУ.
Сирський підкреслив, що серед вражених цілей особливо відчутний вплив на підприємства, що виробляють паливо й складові для ракетної техніки.
"Результати вам відомі. Це - паливна криза на території Росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено - і ми бачимо це на полі бою", - зазначив Сирський.
За його словами, удари по паливному комплексу ускладнили операційну діяльність ворога та підірвали його можливості на фронті.
"Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін - для ракетних ударів - і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту", - додав він.
Сирський повідомив, що втрата доступу до пального змінює оперативну поведінку російських військ та послаблює їхню мобільність.
"Тому ми продовжуємо нарощувати та масштабувати підрозділи, що здійснюють DeepStrike. Паралельно вдосконалюємо систему їхнього застосування та командну вертикаль для досягнення максимальної ефективності", - підсумував головнокомандувач.
Він підтвердив намір розвивати можливості для дальніх ударів та підвищувати їхню точність і координацію.
Україна влітку 2025 року відновила удари по російських НПЗ і нафтопроводах. Це сталося після того, як Росія в червні порушила неоголошений мораторій на взаємні удари по енергетичних об'єктах.
Україна вже вибила близько 20% нафтопереробки на Росії, що призвело до паливної кризи в низці регіонів країни-агресора.