UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Два міста в Донецькій області залишились без води

Фото: Покровськ та Мирноград Донецької області залишилися без води 4 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Покровськ та Мирноград тимчасово залишилися без водопостачання. Причина в пошкодженні важлтвого водогону.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Постраждала ділянка водогону "Карлівка - Рівне", внаслідок чого зупинена модульна фільтрувальна станція, яка наразі забезпечує водопостачання до частини Покровського району" - розповів він.

За його словами, фахівці вже розпочали ремонт водогону.

"Коли роботи будуть завершені, подача води буде відновлена", - зазначив Філашкін.

Проблеми з водою у Донецькій області

Зазначимо, що проблеми з водою на Донеччині, викликані російськими обстрілами, виникають не вперше.

Наприклад, у Краматорську зупинилася фільтрувальна станція після того, як 20 лютого окупанти вкотре атакували місто. Тоді повідомлялося про трьох поранених, а місцева воля попереджала про технічну воду, що тече з кранів городян.

Крім того, після цього не раз у чотирьох містах Донецької області - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка - скорочували подачу води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДонецька областьПокровськ