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Два города в Донецкой области остались без воды

Фото: Покровск и Мирноград Донецкой области остались без воды 4 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Покровск и Мирноград временно остались без водоснабжения. Причина в повреждении важного водовода.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Пострадал участок водопровода "Карловка - Ровно", в результате чего остановлена модульная фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжение в часть Покровского района" - рассказал он.

По его словам, специалисты уже приступили к ремонту водопровода.

"Когда работы будут завершены, подача воды будет возобновлена", - отметил Филашкин.

Проблемы с водой в Донецкой области

Отметим, что проблемы с водой в Донецкой области, вызванные российскими обстрелами, возникают не впервые.

Например, в Краматорске остановилась фильтровальная станция после того, как 20 февраля оккупанты в очередной раз атаковали город. Тогда сообщалось о трех раненых, а местная влась предупреждала о технической воде, текущей из кранов горожан.

Кроме того, после этого не единожды в четырех городах Донецкой области - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка - сокращали подачу воды.

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