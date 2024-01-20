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Два мінні тральщики британських ВМС зіткнулися в Перській затоці

Субота 20 січня 2024 03:27
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Два мінні тральщики британських ВМС зіткнулися в Перській затоці Фото: мінні тральщики британських ВМС зіткнулися у Перській затоці (twitter.com/HMSBangor)
Автор: Константин Широкун

Два мінні тральщики HMS Chiddingfold і HMS Bangor Королівського військово-морського флоту Британії зіткнулися у водах Перської затоки на базі королівства в Бахрейні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.

На кораблях внаслідок інциденту із зіткненням ніхто не постраждав.

"Нам відомо про інцидент за участю двох тральщиків у Бахрейні. В результаті події ніхто не постраждав, і було б некоректно давати подальші коментарі, поки розслідування інциденту не завершено", - заявив представник військово-морського флоту Британії.

Судячи з опублікованого відео зіткнення, HMS Chiddingfold заднім ходом протаранив HMS Bangor, що стояв біля причалу.

Серед головних завдань мінних тральщиків класу HMS Bangor та HMS Chiddingfold – пошук мін та прибережне патрулювання, захист морів та забезпечення безпеки судноплавства на морі.

Зазначається, що ці невеликі кораблі протимінного захисту мають корпуси з пластику армованого скловолокном, що дозволяють приховати свою присутність від загрози морських мін. Їхні гідролокатори здатні виявляти та класифікувати об'єкти на відстані більше 1 км, що дозволяє їм розчищати шлях від мін та забезпечувати безпечний прохід для більших сил.

Мінні тральщики Британії для України

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року міноборони Великобританії підтвердило передачу Україні двох мінно-пошукових тральщиків для розмінування типу Sandown зі складу Королівських ВМС.

Однак на початку січня Туреччина відмовилася пропускати кораблі через свої протоки Босфор та Дарданелли до завершення війни України з Росією. Анкара послалася на статтю 19 конвенції Монтре про режим проток, що забороняє пропускати військові кораблі сторін конфлікту.

У ВМС Збройних сил України не побачили у рішенні Анкари "зради" та зазначили, що не подавали до Анкари запиту на проходження британських тральщиків, враховуючи норми конвенції Монтре.

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